ドル円、一時１５６．６６レベル２月９日以来高値水準＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円売りが再開している。ドル円は156.66レベルまで高値を伸ばし、２月９日以来のドル高・円安水準となった。足元ではやや勢いは落ち着いている。 USD/JPY156.41