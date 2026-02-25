◇練習試合ロッテ1―6オリックス（2026年2月25日SOKKEN）ロッテの新外国人ジャクソン（前DeNA）が今春2度目の先発、3回2安打1失点に抑えた。初回先頭の西川に右越えソロを被弾。その後は制球に苦しみながらも粘りの投球を見せた。右腕は「今日はちょっと後手後手というか、ストライクを取れずに、不利なカウントになってしまった」と反省。「3回は自分が思い描いてたというか、しっかりストライクを投げて打ち取るってい