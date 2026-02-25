ミラノ・コルティナ五輪、パラリンピックの日本代表選手らが４月２５日、東京・日本橋で「応援感謝パレード」を行うことが決まった。日本オリンピック委員会と日本パラリンピック委員会が２５日、発表した。「コレド室町テラス大屋根広場」（東京都中央区）で出発式が行われ、選手たちが日本橋中央通りを往復して約７００メートルを練り歩く。参加者の詳細は後日発表される。