消費税の減税や「給付付き税額控除」を議論する「国民会議」について、政府はあす、初会合を開く方向で調整を行っています。関係者によりますと、政府は「国民会議」の初会合をあす午後に開催する方向で調整をすすめているということです。会議には、高市総理や関係閣僚のほか、与党の代表者らが参加します。給付付き税額控除の制度導入に理解を示す野党にも参加を呼びかけていて、「チームみらい」は参加する意向を示していますが