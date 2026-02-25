北海道で25日、70代の男性が刺される事件がありました。刺したとみられる2人は現場から逃走していて、警察が行方を追っています。事件があったのは、北海道蘭越町です。25日午後2時ごろ、「お父さんが2人組の男に刺された」と男性の家族が消防署を訪れました。消防によりますと刺されたのは70代の男性で、ドクターヘリで病院に搬送され意識はあるということです。また、男性を刺したとみられる2人は現場から逃走しています。2人の