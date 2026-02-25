今月19日に茨城県常陸太田市で発生した山林火災について、茨城県は鎮圧したと発表しました。今月19日に常陸太田市折橋町で発生した山林火災について、茨城県は、きょう（25日）午後4時32分に鎮圧したと発表しました。この山林火災は、当初、住宅や工場が焼ける火事があり、火が山林に燃え移ったことにより発生していて、地元の消防や災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリなどが消火活動を行ってきましたが、およそ18ヘクタールが焼け