東京・国立市を走るトラックの荷台から、今にも落ちそうなショベルカー。荷台に積まれたショベルカーが引き起こした事故の一部始終です。9日午後7時頃、仕事を終えて自宅に向かっていた目撃者。前に、ショベルカーを載せたトラックが走っています。交差点を曲がると、ある異変が…。目撃者：あぁ落ちる落ちる！と。あれよあれよと傾いた。あ、これはまずいな、どうしようかなと。トラックごと横転するのではないかと不安を感じ、距