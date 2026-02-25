2月25日、日本バスケットボール協会（JBA）は、JBA公認プロフェッショナルレフェリーの3名を海外に派遣する予定だと発表した。 FIBAアジアからの招へいを受けて派遣されるのは、JBA公認S級審判員の資格を持つ加藤誉樹氏、漆間大吾氏、岩井遥河氏。今月26日から3月3日にかけて行われる『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window2』で、いずれも日本代表戦以外のカード