全日本大学バスケットボール連盟は2月25日、「第49回李相佰盃日・韓大学代表バスケットボール競技大会」へ向けた男子代表チームの第1次強化合宿招集メンバーを発表した。 李相佰盃は1978年に始まった歴史ある大会で、日韓の学生代表が覇を競い合い、今年で49回目を数える。韓国で開催された前回大会で日本は1勝2敗に終わった。 3月16日から行われる今回の強化合宿には、特別指定選手としてB1