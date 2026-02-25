川崎医療福祉大学医療福祉デザイン学科の学生による卒業制作展が倉敷市で始まりました。 【写真を見る】「薬物依存で変化した脳の模型」など175点川崎医療福祉大学の卒業制作展「医療に関する問題や不安をわかりやすく表現解決への理解を深めて」 薬物依存で変化した脳の模型です。会場には、川崎医療福祉大学医療福祉デザイン学科の4年生による模型やパネルなど約175点がならびます。 献血離れや看護師不足をはじめ、薬物