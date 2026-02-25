（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は25日、目まぐるしく変化する地域の情勢と複合的な脅威に対し、国軍は訓練や思考、装備、テクノロジーを新たなものにする目標に向けてまい進し続ける必要があると語った。頼総統はこの日、台北市の総統府で将官昇任伝達式を開いた。あいさつで、少将に昇任した空軍軍人に祝意を伝え、陰で支えた家族に対する感謝も述べた。その上で国軍の目標について示し、テクノロジーと制度のイノベー