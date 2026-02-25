【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、3月2日付オリコン週間ストリーミングランキングにおいて、23週連続1位を記録。「歴代2位タイ」「ソロ史上初」となる快挙を達成した。 ■「KICK BACK」も米津玄師初の累積再生数6億回突破 さらにに、 2月25日公開のBillboard JAPAN ストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」に