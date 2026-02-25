国公立大学の前期日程の入学試験が始まりました。3000人以上が出願した新潟大学でも、受験生が初日の試験に挑んでいます。一方、子どものために保護者はアパートやマンションの物件を探し始めています。 25日午前9時ごろ、新潟大学五十嵐キャンパスでは受験生が会場に次々と入っていきました。 ■工学部を受験 「インテリアデザイナーになりたいと思って工学部に(志願した)。120%の力を出して頑張りたい。」