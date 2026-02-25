大阪3月限 日経225先物58790+1450（+2.52％） TOPIX先物3853.5+33.0（+0.86％） 日経225先物（3月限）は前日比1450円高の5万8790円で取引を終了。寄り付きは5万8030 円と、シカゴ日経平均先物（5万7955円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。買い一巡後は利食いに伴うロング解消により、前場中盤にかけて5万7750円まで上げ幅を縮めた。その後は再びロング優勢となって上へのバイアスが強まると、前場終盤にか