○日ヒュム [東証Ｐ] 自己株処分による434万7900株の公募とオーバーアロットメントによる上限65万2100株の自己株処分を実施する。処分価格は3月5日から10日までの期間に決定される。 ○中部鋼鈑 [東証Ｐ] 既存株主による163万7100株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限24万株の売り出しを実施する。売出価格は3月5日から10日までの期間に決定される。 ○タメニー [東証Ｇ]