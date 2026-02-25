25日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝156円55銭前後と、午後5時時点に比べ63銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円54銭前後と59銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース