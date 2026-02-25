雲仙市は25日に開会した市議会に、新年度の一般会計当初予算案を提案しました。 去年9月にふるさと納税制度から除外された影響で、寄付金が9億円減っています。 雲仙市議会に提案された新年度の一般会計当初予算案の総額は、約309億8700万円で今年度よりも16億1200万円あまり減っています。 市は、去年9月ふるさと納税の返礼品調達などにかかった費用が国の定める基準を超えていたとして、指定の取り消し処