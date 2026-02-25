西武バスは3月1日より、上石神井と小平の両営業所管内で西武鉄道の新2000系車両をモチーフにした「きいろいバス」を運行する。3月より運行を開始する『きいろいバス』1969年の登場以来、沿線で親しまれてきた「黄色い電車」は、2030年度までのVVVF化100%達成に向けた省エネ化に伴い、少しずつその姿を減らしている。こうした背景から、鉄道とバスが一体となって地域を盛り上げたいという想いで本企画が立ち上がった。「きいろいバ