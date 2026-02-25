ブルボンは3月1日、冷蔵シート食品「かんたんクッキング」シリーズの新商品「バター風味シート」を、全国で発売する。フィルムからはがすだけ！「バター風味シート」同商品は、北海道産バターを配合したトースト用シート。フィルムからはがしてパンにのせるだけで、塗り広げる手間なくコクのある味わいを楽しめる。加熱しなくても食べられるため、トーストだけでなく普段の料理にも幅広く活用可能できる。価格はオープン。