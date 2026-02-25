【シドニー共同】オーストラリアの首都キャンベラの首相公邸に爆発物を仕掛けたとの爆破予告があり、アルバニージー首相が24日夜、一時避難を余儀なくされた。警察は25日、不審物は見つからなかったと明らかにした。地元メディアは、中国で禁止されている舞踊団に対する脅迫と関係があるとの見方を伝えた。公共放送ABCによると、舞踊団はオーストラリアで複数の公演を計画。主催者に24日、公演を強行すれば「首相公邸は吹き飛