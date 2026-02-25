【ワシントン＝淵上隆悠】トランプ米大統領は２４日の一般教書演説で、「選挙で不正が蔓延（まんえん）している」と主張し、投票時の身元確認の厳格化などを定めた法案の早期成立を訴えた。１１月の中間選挙に向けて民主党を攻撃し、支持者の結束を図る狙いがありそうだ。トランプ氏が成立を呼びかけた全米有権者登録法改正案は、有権者登録の際にパスポートなどで市民権を持つことを証明したり、投票時に顔写真付きの身分証明