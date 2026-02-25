お笑いタレントの山田花子（50）が24日、ブログを更新。「野菜がグチャグチャ。色味も気にしてない」と、安かったという食材を使った手料理の写真を公開し、話題になっている。【映像】山田花子が夫に毎朝作る手料理や安かった食材を使った晩ごはん2010年にトランペット奏者の福島正紀と結婚。13歳と9歳、2人の男の子を育てており、ブログでは次男の大好物「ヤンニョムチキン」や、夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラ