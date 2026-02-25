「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）幕内の王鵬（２６）＝大嶽＝が２５日、落語家の桂文枝（８２）への感謝を口にした。部屋は今年から新たに池田市の寺に部屋宿舎を構えるが、その住職が親戚にあたる文枝の尽力によって実現した。王鵬は「周りの方にも応援いただいて、とても過ごしやすいと聞いています。ありがたいです」と語った。一昨年に知人の紹介で文枝との交流が始まり、昨年の関脇昇進披露