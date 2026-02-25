ヤマダフーズは3月1日、フリーズドライ加工を施した納豆スナック「ちょいつま納豆」のカレー味と梅味を新発売する。あわせて、醤油味のデザインをリニューアルし発売する。ちょいつま納豆(カレー味)「ちょいつま納豆」は、厳選した大粒の国産大豆を使用したスナックで、1製品あたり45億個の納豆菌や栄養素はそのままに、サクッとした食感を楽しめる。ベーシックで飽きのこない醤油味、夏場においしいスパイシーなカレー味、女性に