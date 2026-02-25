コムテックスは2月27日、リフォームの現場調査から見積提示までを端末1台で完結させる営業支援ツール「MiRAKU」のサービスを開始する。リフォーム営業支援サービス「MiRAKU」の提供開始「MiRAKU」とは、現場で商品と工事を選ぶだけで、即座に金額提示とプランシート出力が可能なツール。従来のリフォーム営業では、現場調査後に一度帰社し、採寸データを元に積算、カタログを確認しながら見積を作成するというプロセスが一般的だっ