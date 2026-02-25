2月25日、朝のバラエティ番組『ラヴィット』（TBS系）が放送され、MCを務める川島明が、今後の『ラヴィット！』の方向性について言及した。その発言が注目を集めている。番組については、2月24日に『ピンズバNEWS』が内容のリニューアルについて報じた。最近の視聴率低迷を受け、これまでのお笑い芸人を中心としたゲスト構成を見直し、タレント、アイドルの起用が増えていくという方向性の転換を予定しており、さらに、時事ネ