メシウスは3月4日、ExcelライクなUIを実現する表計算データグリッド「SPREAD for Windows Forms 19.0J」など、開発支援コンポーネント3製品の最新版をリリースする。3製品は最新の.NET 10およびVisual Studio 2026で利用できる。拡張チャート機能を追加今回リリースする最新版は、表計算データグリッドコンポーネント「SPREAD for Windows Forms 19.0J(スプレッド)」、入力支援コンポーネント「InputManPlus for Windows Forms 13.