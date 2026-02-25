取手市(茨城県)は2月18日、前田建設工業の協力を得て、同社敷地内に移築復原された国登録有形文化財「旧渡辺甚吉邸主屋」を活用した体験型ふるさと納税返礼品の提供を開始した。旧渡辺甚吉邸外観(撮影：傍島利浩)2022年に港区白金台から移築された同邸は、今和次郎らが手掛けた貴重な装飾がほぼ完全に保たれており、2023年に市内初の国登録有形文化財となった。前田建設工業からの技術研究成果を地域へ還元したいという申し出をき