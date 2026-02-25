マイナンバーカードを使った、避難所受付アプリの実証実験が行われました。 【写真を見る】デジタル庁がマイナンバーカード活用した避難所受付アプリの実証実験 ｢受付のスピードアップや作業効率化目指す｣ 三重･名張市 三重県名張市で行われたきょうの実証実験には、市民や職員ら24人が参加しました。使ったのは、避難所の受付や避難者名簿などの表示や作成に特化したアプリです。 マイナカ}