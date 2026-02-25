stellaは2月18日、イタリアの老舗レッグウェアブランド「Pierre Mantoux(ピエールマントゥー)」の2026SSコレクションを、オンラインショップで先行発売した。TOLEDO(トレド)ピエールマントゥー(Pierre Mantoux)は、1932年ジャングロッシ家がミラノに創業した90年以上の歴史があるミラノの老舗レッグウェアブランド。高いファッション性と品質を誇り、世界中のセレブリティに愛用されている。今季の「ヴェリアコレクション」は世界