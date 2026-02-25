サウサンプトンの松木玖生がQPR戦で2得点の活躍イングランド2部チャンピオンシップのサウサンプトンに所属するMF松木玖生は、現地時間2月24日に行われた第34節QPR戦に先発出場し、2ゴールを挙げる活躍で5-0の快勝に大きく貢献した。松木は1点リードで迎えた前半アディショナルタイム3分、左コーナーキックに高い打点のヘディングで合わせ、追加点をマーク。さらに後半5分には、味方のシュートがこぼれたところを逃さず、鋭い左