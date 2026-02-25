高須クリニックの高須克弥院長が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、ダウンタウン・松本人志を起用したCMを「3月からオンエアします。」と宣言した。 【写真】まっちゃん近影先輩芸人と共演で笑顔 高須氏は「高須克弥氏、ダウンタウン・松本人志起用CMを制作も『謎のクレームでプロジェクトが止まっている』」と題した記事を引用。松本を起用したCMを制作したものの、「謎のクレーム」によってオン