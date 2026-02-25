ネットフリックスドラマ「エミリー、パリへ行く」で人気の女優リリー・コリンズが、1961年の名作映画「ティファニーで朝食を」の製作過程を描く新作映画で、オードリー・ヘプバーン役を演じる。ミュージシャンのフィル・コリンズを父に持つリリーは主演に加え、プロデューサーも兼任する。本作は、サム・ワッソンの著書「オードリー・ヘプバーン