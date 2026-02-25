タレントのマツコ・デラックス（53）が司会を務める「マツコの知らない世界」（TBS系）、2月24日放送回のテーマは「ネコ」で、番組前半では野生ネコを撮影する写真家を招いてトークが繰り広げられた。後半では「ペットのネコを可愛らしく撮影する」というテーマで、ペット写真の専門家2人を招いて、やはりネコを特集。このため、Xには《マツコの知らない世界のせいで猫愛が止まらない》といった喜びの声がネコ好きの視聴者から上