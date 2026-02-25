岐阜県警の新人警察官たちが25日、手話や筆談の仕方を学びました。岐阜県の警察学校で開かれた講習会には、去年春に採用された警察官63人が参加し、聴覚に障害がある人の日常の困りごとやコミュニケーションの方法について学びました。落とし物の受付を想定した筆談や、挨拶などの基本的な手話を体験し、講師から「動作だけでなく、自分の気持ちを表情に出すことも大切」とアドバイスを受けていました。