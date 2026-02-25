2033年に向けて、カリウム市場の拡大ペースが改めて注目されています。食料需要の増加を背景に肥料需要が底堅く、農業と工業の両面から需要が積み上がる見通しです。今回の調査では、2024年実績から2033年予測までの市場規模と成長要因が整理されています。 AstuteAnalytica「カリウム市場成長予測レポート」 市場規模（2024年）：631.2億米ドル市場規模（2033年予測）：979.2億米ドル予測期間CAGR（2