3Dモデリング人材の採用は、書類だけでは実力の見極めが難しい領域です。国内初のRhino特化型マッチングサービス「3Dスカウト」が、学生と企業をつなぐ新しい接点として始まります。作品提出からメタバース面談までを一連で進められる設計により、実務に近い視点で相互理解を深めやすくなります。 建築家コミュニティ「3Dスカウト」 開始時期：2026年3月学生側費用：無料企業側費用：応募1人あたり11,