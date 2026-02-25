2026年2月21日、ロマンティック歌謡歌手・竹島宏さんが初の教会コンサート「竹島 宏 教会で歌う〜心の音〜」を開催しました。会場は東京都大田区の東調布教会で、ゴスペルクワイヤーCHOUBとの共演を含む全13曲を披露しています。さらに公演内では、4月15日にデビュー25周年記念曲「純愛」をリリースすることも発表されました！ 竹島宏「教会で歌う〜心の音〜」 開催日：2026年2月21日会場：東調布教会