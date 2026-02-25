◆球春みやざきベースボールゲームズオリックス６―１ロッテ（２５日・ＳＯＫＫＥＮスタジアム）今季から先発へ再転向するオリックス・山岡泰輔投手は３回１失点にまとめた。初回１死三塁からポランコに右前へ運ばれたが、２、３回は３者凡退。直球の最速は１４３キロで「右打者の内角にいろんな球を投げられて、打者の反応もすごく良かった」と収穫を口にした。新球として習得を目指している、直球とチェンジアップの中間のよ