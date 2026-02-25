京都蜂蜜酒醸造所の2周年にあわせて、新作ミード「The MEAD ハニーデイズ」が2026年3月1日に発売されます。発売前の予約期間は2月24日23:59までで、10％OFFと使用蜂蜜のお試し付きという特典も用意されています。ミードをまだ飲んだことがない人でも、最初の一杯として手に取りやすい設計が今回のポイントです。 京都蜂蜜酒醸造所「The MEAD ハニーデイズ」 販売開始日：2026年3月1日内容量：250ml価