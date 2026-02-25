◆球春みやざきベースボールゲームズオリックス６―１ロッテ（２５日・ＳＯＫＫＥＮスタジアム）オリックスが同一リーグのロッテに快勝した。攻撃の二枚看板を担う西川と森が本塁打で競演。ともにファーストスイングで直球を仕留め、効果的な一発だった。初回に同点の先頭打者アーチを放った西川は「直球を仕留めたいというのがあった。きょうは思った通り、一発で仕留められた」と強調。６回に代打で勝ち越し２ランの森友も「