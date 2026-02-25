2026年3月5日より、GiGOグループのお店でMLBPAライセンス景品の展開が順次スタートします。展開場所は全国のGiGOグループ店舗と、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」です。大谷翔平選手を含む8選手を起用した、コレクション性の高い限定景品がそろいます！ GiGO「MLBPAライセンス景品」 展開開始日：2026年3月5日展開形式：Vol.1・Vol.2展開店舗：全国のGiGOグループのお店展開チャネル：