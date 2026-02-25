◆球春みやざきベースボールゲームズオリックス６―１ロッテ（２５日・ＳＯＫＥＮスタジアム）オリックス・山下舜平大投手が新球・カットボールに手応えをつかんだ。宮崎キャンプで最速の１５５キロを計測した直球、カーブ、フォークに加え、この試合では４球をテスト。「使えるボールではあると確認できました」と声を弾ませた。５０球を目安としていたため、２回２／３を１安打３四球（５４球）で交代。「真っすぐよりもタイ