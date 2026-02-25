3月6日には、ミラノ・コルティナパラリンピックが開幕します。パラアイスホッケー日本代表のキャプテンを務める飯田市出身の熊谷昌治選手が25日、地元の小学校を訪れ、子どもたちから心のこもった激励を受けました。「フレー、フレー、熊谷選手！」25日、飯田市の追手町小学校を訪れたのは市内出身でパラアイスホッケー日本代表のキャプテンを務める熊谷昌治選手です。熊谷選手は交通事故により右足を切断