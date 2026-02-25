静岡･函南町に住む60代の男性が、警察官などを名乗る人物に現金約2000万円をだまし取られる事件があり、警察が特殊詐欺事件として捜査しています。警察によりますと2月中旬、静岡･函南町に住む60代の男性の自宅に、郵便局の職員や警察官などを名乗る人物から「あなたの郵便物から現金300万円が見つかった」「マネーロンダリングに関係している疑いがある」などと電話がありました。男性は、その後、インターネットバン