◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１〜３着馬に桜花賞の優先出走権）追い切り＝２月２５日、栗東トレセン白菊賞４着以来のコニーアイランド（牝３歳、栗東・中内田充正、父コントレイル）は、栗東・坂路で一杯に追われた。全身をダイナミックに動かし、５０秒９―１２秒４の好時計。中内田調教師は「今回入厩してから動きは随分良くなっていますし、前進気勢も出ています。（最終追い