春休みの4日間、ペッピーキッズクラブで外国人講師と英語にふれる「スプリングスクール」が初開催されます。テーマはイースターで、ゲームとクラフトを組み合わせた体験型レッスンです。入園や入学の前に英語との相性を見たい家庭にとって、教室の雰囲気をつかみやすい機会になっています。 ペッピーキッズクラブ「イースターテーマのスプリングスクール」 開催日：2026年3月28日、3月29日、4月4日、4