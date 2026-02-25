7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の武藤潤が、6月10日に自身初となる写真集『燕飛（えんぴ）』（SDP）を発売することが25日、発表された。武藤（610）の日の発売となる。【別表紙カット】柔らかさの中に鋭さが宿る、視線を奪う！武藤潤今回は、2種類のカバーが発売される。表紙カット・タイトルどちらも武藤自身が決定。通常版の表紙となるのは、武藤の特技である空手の道着をまとった、