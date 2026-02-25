25日、衆議院本会議で代表質問が行われ、チームみらいの高山聡史幹事長が政治資金の透明化について質問した。【映像】チームみらい 高山幹事長の質問に高市総理が回答（実際の様子）高山幹事長は「繰り返されるミスや不祥事をなくすには、政治資金に関するルールの議論に加えて、政治資金にまつわる情報公開のためのツールを整備し、国民が適切にチェックできるようにすることも不可欠」と述べ、「チームみらいは、「みらいま