G大阪が誇る若き同級生コンビが、さらなる成長を見据えた。直近の百年構想リーグ・岡山戦で今季公式戦初得点となる逆転弾を決めたFW南野遥海（21）は「結果が一番大事で一つ取れたのは大きい。連続で得点を取ることを考えている」と連発に気合。岡山戦の後半39分にプロデビューを飾ったDF池谷銀姿郎（21）は「やることはシンプルで、緊張とかはなかった。どんどん試合に絡んでいきたい」と意気込んだ。2人は同学年で、アンダー